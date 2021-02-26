【旅遊經 洪書瑱報導】

春回大地，各地都傳來花開的訊息，苗栗山城有花都之名，元旦起櫻花、炮仗花、薰衣草、魯冰花及繡球花等相互爭妍，花卉們也以自身的色彩，如粉、白、橘紅、藍紫、橙等為大地添上了浪漫又繽紛的姿色，明(27)日起即是228連假，若有計劃前往苗栗來一場輕旅行，不妨參考「2021春遊苗栗全攻略」「遊」好康優惠，還能參加抽獎！

春天是賞櫻的季節，也是春遊最主要的重頭戲，農曆年前起苗栗各地區的櫻花接力盛開，包括獅潭鄉協雲宮的大片櫻花林，讓整座山頭染上仙氣十足的粉紅色，若錯過了當時的花開時機，現在佛門勝地「蓮臺山妙音淨苑」還因昭和樱櫻花綻放，不僅環境清幽，更是賞櫻秘境，可賞寺廟建築、遠山及雲海美景。另外，還有內行人才知道，絕對不能錯過的泰安觀霧山莊的「霧社櫻王」，估計在3月中旬將「炸」開。

除了這場粉紅風暴之外，喜氣的炮仗花、鮮黃的魯冰花、浪漫的薰衣草及花團錦簇的繡球花也已經接力盛放，遼闊綿延的花海美景，讓苗栗山城變身成為一座五彩繽紛的花都。緊鄰銅鑼工業區環保公園，炮仗花步道綿延數百公尺，橘紅色的炮仗花纍纍成串，彷彿喜氣的鞭炮，遠看好比金色雨絲，所以又被稱作「黃金西北雨」，而置高的觀景台不僅可遠眺後龍溪溪谷及客屬大橋，還有數株八重櫻盛開，一處景點可將兩處花海一網打盡，花期約至3月中旬！

賞花遊秘境＿銅鑼工業區環保公園炮仗花與八重櫻相輝映(圖片旅遊經提供)

苗栗縣政府在西湖鄉龍洞村鴨母坑種植6分地、約莫有4萬5千株薰衣草花田，遼闊的紫色花田，花朵隨風搖曳，除了可以拍夢幻美照，現場設置愛心裝置及吉祥物貓裏喵公仔，增添賞花趣味，到了西湖鄉除了賞花海，還可體驗低碳環保的遊園車徜徉田園風光，結束後不妨前往苗栗市區品嘗道地客家美食，再前往市區的八甲茶區感受金黃的魯冰花，感受具「苗」頭的花都之旅。

另外，3月中下旬位於卓蘭鎮花露休閒農場的繡球花即將盛開，桃紅、粉嫩、藍紫及雪白色的繡球花，不僅開花時間長，且色澤飽和，搭配園區內的宮廷歐式花園、天空步道，彷彿徜徉在仙境，鮮豔多彩花卉，讓張張照片都出彩。除了繡球花，園區遍植大量花草植物，包含魯冰花、薰衣草、馬鞭草及粉紫色麝香木等，一年四季都可以欣賞花團錦簇之美，近幾年還增加了藥用香草植物區及精油博物舘，也能體驗精油熏足療，走一趟「花露」，不僅能拍美照，也能感受一場身心靈的放鬆之旅。

賞花遊秘境＿西湖薰衣草(圖片旅遊經提供)

苗栗的旅遊型態豐富多元，除了賞花遊，還有最美公路-日落大道、國際雙慢城-南庄鄉及三義鄉、囊括百大必訪步道前五名及擁有全臺唯一的鐵道自行車，尤其，綿延50公里的海線景緻更是風光綺麗。今(2021)年為交通部觀光局訂立之「自行車旅遊年」，苗栗是得天獨厚的自行車天堂，自行車路網豐富多元，包括全縣型自行車道、浪漫台三線自行車道及串連海線四鄉鎮的綠光海風自行車道，目不暇給，民眾在花季期間記得「苗」準花期，來場賞花輕旅行！相關訊息可至「苗栗玩透透」、「苗栗文化觀光旅遊網」粉絲專業查詢。圖片：苗栗縣政府提供

賞花遊秘境＿苗栗八甲茶區魯冰花(圖片旅遊經提供)

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(中時新聞網)