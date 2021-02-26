針對大陸3月起暫停我國鳳梨輸出到對岸，農委會主委陳吉仲今語氣激昂表示，大陸片面決定暫停我國鳳梨輸入，他代表所有農業部門感到無法接受，很遺憾大陸做出此決定。農委會更在社群平台發起全民吃鳳梨挺台灣活動，但網友很無奈表示，然後呢？香蕉過多，政府叫人民吃香蕉；高麗菜過多，政府叫人民多吃菜，一年都叫人民吃東西，可是政府有拿出做為來嗎？

大陸海關總署昨（25日）透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，通知台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將從3月1日起暫停我國鳳梨輸入，也是大陸首度因檢疫因素暫停台灣水果輸入，恐有逾4萬噸鳳梨無法銷陸，得知大陸拒絕進口台灣鳳梨，農友都挫咧等「擔心價格崩盤」。

對此，陳吉仲表示無法接受，更質疑為何在此時間點做此決定？此時正是台灣鳳梨採收的季節，不只不符合國際貿易規範，以前說或許還有其道理，過去輸出的鳳梨百分之百合格，大陸選擇相隔四、五個月之後才提出此問題。他希望大陸可以針對此議題立即與我方討論。

農委會今（26日）也在臉書發起「全民挺農業，吃鳳梨挺台灣」活動，更表示對於大陸暫停台灣鳳梨一事感到不解與遺憾，並持續諮商當中。為因應此情況，農委會將推動產銷調節，包含強化國際行銷，擴大內需市場，確保國內鳳梨市場正常運作，請全民一同支持農業，吃鳳梨挺台灣！

農委會的呼籲引發網友正反看法熱議，有的網友響應政府行動，表示「高麗菜盛產可曬菜乾，蘿蔔可曬蘿蔔乾，鳳梨做鳳梨醬」；但有網友認為，「不找出問題解決問題，反而又出來號召吃鳳梨挺台灣。好像農委會只能做這檔事！也許這就是目前官方的SOP吧！」「一年到都叫人民吃東西，香蕉過多吃香蕉，高麗菜過多叫人民多吃菜，文旦過多大家一起吃文旦，除了叫人民直吃，好像真的拿不出辨法」、「挺完萊豬現在又接著挺鳳梨」、「然後呢」？

(中時新聞網)