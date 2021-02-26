農委會今記者會宣布收到大陸片面通知，以台灣鳳梨內有害蟲為由，從3月1日開始暫停進口台灣鳳梨。民進黨發言人簡舒培表示，當時中國仗勢本身是澳洲葡萄酒最大的出口市場，片面宣佈禁止澳洲葡萄酒進口，與禁止台灣鳳梨進口，兩者手法如出一轍。

民進黨呼籲所有國人一起用行動支持台灣鳳梨，透過購買台灣鳳梨，團結守護台灣農業。

簡舒培指出，中國利用他國農產品外銷作為政治威脅，已不是第一次，像去年由於澳洲呼籲調查疫情源頭惹得中國跳腳，便用反傾銷的名義報復澳洲，不但增加保證金，同時也禁止多項澳洲產品進口，用各種藉口迫害澳洲產業。

她說，現在正值台灣的鳳梨產季，中國這樣突襲宣佈片面禁令，不禁讓人質疑，北京當局除了以軍機、軍艦繞台等軍演威嚇外，是否也想透過刻意操作外銷出口禁令，用經濟對台施加壓力。

簡舒培說，有關這次中國片面宣布鳳梨禁令，農委會已清楚說明，台灣農產品的出口，一定會遵守輸出國的進口要求，所有出口檢疫皆符合國際規範。以去年為例，台灣鳳梨出口中國的總數有41,755噸，檢疫共5,832批，而接獲中方通知不合格的有13批，總數141噸，合格率高達99.66％。

她表示，去年10月，農委會進一步採取「輸出檢疫強化措施」，在那之後就就不曾接獲中方的不合格通知。如今，中國單方面突襲宣佈禁止，已超出了正常國際貿易的考量，更不禁讓人質疑背後的政治動機。

簡舒培表示，台灣的鳳梨年產量約42萬噸，2020年外銷佔一成約4.6萬公噸，其中輸往中國約有4.2萬公噸。然而中國卻在產季前突襲禁止台灣鳳梨進口，不難讓人聯想起，中國是想複製去年制裁澳洲葡萄酒的手段，對台施行經貿威脅。

她說，但當中國用經貿威脅澳洲時，看到澳洲總理、澳洲國會、澳洲人齊心站出來守護葡萄酒，守護產業。

簡舒培強調，面對中國在鳳梨產季前，以不合理的理由禁止鳳梨出口來威脅台灣，民進黨呼籲所有國人一起站出來，用行動支持台灣鳳梨，透過購買台灣鳳梨，團結守護台灣農業。

(中時 )