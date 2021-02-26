疫情延燒至今，數位科技已成為企業營運、全民防疫不可或缺的力量，台灣微軟今（26）日針對What’s Next 趨勢提出產業數位轉型建議，呼籲台灣企業應善用數位工具重塑員工工作模式、推動企業升級，搶佔5G及AIoT先機進而開啟台灣產業新扉頁。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉分享2021年台灣產業的關鍵字為『Growth』與『Global』，快速成長並在國際市場全面翻轉。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

新上任的台灣微軟首席營運長陳慧蓉分享：「過去一年，微軟陪伴許多產業夥伴邁向數位化旅程，見證企業藉由轉型加強自身韌性，備戰不穩定的大環境；迎向2021年，台灣產業的關鍵字為『Growth』與『Global』，快速成長並在國際市場全面翻轉。未來一年，企業運用雲端部署進行轉型的腳步不會停歇，微軟也將透過全方位的技術整合，成為台灣企業的強力後盾；從生產力工具Microsoft 365、Dynamics 365，到GitHub 和 Power Platform平台，以及Microsoft Azure 雲服務，將智慧邊緣連結到智慧雲端，以最完整的解決方案來成就產業夥伴，讓科技賦能發展無限可能。」

【What’s Next for? 微軟點出2021年台灣產業數位轉型四大重點】

一、混合工作模式正是現在：2020年全球共同參與了一場遠距實驗，從遠端工作與學習、銷售、客戶服務，到雲端基礎設施與安全，微軟致力協助所有客戶在遠端維持業務正常運作，連帶推升Microsoft Teams 創下每天活躍人數1.15億。近期微軟更推出符合疫後全新工作型態的Microsoft Viva平台，將員工互動、在職學習、身心健康和知識探索的工具彙整於單一平台中，賦能團隊持續成長。

二、產業轉型下一步？企業韌性是關鍵：全球在經歷了巨大的混亂後，各產業積極擁抱數位科技以加速轉型，並善用數據分析與預測，提高決策效率進而優化各項業務管理，將助企業全面改寫其市場地位。微軟本周不但宣佈三個新的產業雲，包含金融雲、製造雲、非營利組織雲，全面整合Microsoft 365、Azure、Microsoft Power Platform、Dynamics 365和資安服務，幫助產業快速應對市場外，更提醒企業，2021年應加速從資料處理、數據洞見、敏捷決策三階段，全面從過去被動接收資料的模式，轉向主動運用資料預測未來，建立數據驅動的企業文化。

三、穩健資安基礎是轉型第一步：微軟執行長薩帝亞·納德拉（Satya Nadella）日前宣布微軟的資安服務年營收達百億美元、創下年增40%的里程碑，顯示微軟在資安領域的整合力、AI與自動化能力已受客戶信賴。微軟的技術遍及多元領域，能全盤性思考資安的各大核心層面，包含從身分及存取管理，到端點、電子郵件、應用程式安全、資料外洩防護，延伸至雲端安全以及安全資訊與事件管理（SIEM）；再加上微軟始終秉持著落實端對端防護的精神，講求多方密切協作，能提供服務、情報、技術及人才整合為一的解決方案。

四、5G+AIoT是台灣打國際戰的機會。5G浪潮將帶動AIoT的發展，創造萬物智慧互聯、啟動變革與創新並加速產業轉型，2020年台灣迎來5G開台，加上台灣擁有完整的產業垂直整合場域與產業鏈，具備運用5G + AIoT加速轉型的絕佳機會，無論5G智慧製造、5G智慧城市、或近期快速發展的電動車等，龐大的創新應用將有望蓬勃發展。微軟將持續與資通訊夥伴緊密合作，攜手引領台灣產業轉型，廣泛協助各產業迎向全球市場挑戰。

微軟全球技術盛會 Microsoft Ignite將於台灣時間3月3日至3月5 日於線上全球同步展開，微軟執行長薩帝亞·納德拉、Microsoft 365 副總裁 Jared Spataro、Microsoft 人工智慧與創新行銷副總裁 Mitra Azizirad 等重量級講師將帶來各領域最新趨勢與產品更新，想搶先了解全球新技術，請至2021 Microsoft Ignite活動網站登錄。

(科技)