伴隨出貨復甦、增溫，且去年農曆春節在元月致工作天數減少之差異，永光（1711）1月營收年增24.5％，自結單月營業淨利7,228萬元，擺脫去年同期虧損陰霾，比去年同期增加7,863萬元，稅前淨利6,095萬元，年增7,115萬元；以股本54.78億元推算，每股稅前盈餘0.11元。

新冠疫情衝擊永光色料、碳粉等產品出貨，營運動能趨緩，惟防疫生活催化的5G、電子需求竄升，特用、電子化學品逐步推進，將持續推動產品組合優化，力保收益能量。

永光生產基地包括桃園大園、桃園觀音、新竹、大陸蘇州；2019年色料化學品營收占比約65.56％、特用化學品22％、電子化學品6.59％、光阻劑3.76％、前列腺素1.85％、醫藥化學品-其他原料藥0.18％。

永光特化事業持續發展利基型產品，轉往黏著劑、充填劑等產品；碳粉事業則增加高性價比產品布局。因應5G需求，開發如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，相關材料逐一通過驗證進行小量採購。

(工商 )