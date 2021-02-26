中央銀行代財政部標售300億元91天期國庫券，結果決標貼現率0.123％、創史上次低，較前一期1月的0.147％，下滑2.4個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，主要因農曆年過後短期資金快速回籠，積極尋求去處進場搶標的結果。

根據央行公布91天期國庫券標售結果，吸引1,330億元資金進場搶標，投標倍數4.43倍，遠高於長期平均倍數約2～3倍的水準，使得決標貼現率再下滑，且低於市場預估的0.13～0.14％區間，並且100％由銀行標走。決標貼現率為史上次低，僅次於2009年4月的史上最低0.086％。

銀行資金調度主管指出，農曆年前市場資金原就充裕，加上央行減發定存單，1月暫停標售一期2年期定存單，及364天期定存單標售金額從1,700億元減為1,000億元，使得短期資金更顯充裕，無處可去的閒錢，年後快速回籠，當然積極搶標91天期國庫券，決標貼現率下滑符合市場預期。

銀行資金調度主管認為，91天期國庫券的期間並不長，相對適合短期資金轉進，年後銀行湧入回籠閒錢，短天期國庫券一向受到短期資金青睞。

(工商 )