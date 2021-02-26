華航（2610）三月後接到國內出口健身器材近70架次包機，市場艙位供給區緊，3月3日起將調升運價三到四成，加上全球開始施打疫苗，今年下半年航空客運可望逐步復甦，26日股價大漲，成交張數破百萬，達1,009,671張，創下史上最大量，收盤價14.00元，成為今天台股人氣王。

大型航空貨運承攬公司透露，國內健身器材業者因為海運市場缺櫃缺艙，加上美國塞港，貨載趕不及運送，美國各銷售平台都已缺貨，健身器材業者三月份有30架全貨機與60架客機腹艙載貨業務已經決定海轉空，其中約八成是由華航包攬，華航與長榮航通知貨攬業者分別自3月3日、4日起調漲美國線運價，漲幅高達25％到40％。

航空客運市場各國疫苗施打，估計下半年會開始逐漸復甦，不過包括我國在內，部分國家施打進度緩慢，航空客運是雙向運輸，業界估計會從商務泡泡與旅遊泡泡開始，最快第四季才能看到較明顯復甦，華航董事長謝世謙也表示今年仍以貨運為主。

不過業界坦承，隨著客運復甦，客機機腹提供的艙位增加，航空貨運運價也會開始走低，只是一消一漲之間會產生什麼樣的結果需要觀察，因為客運復甦初期，票價與載客量能否讓客運航班獲利，還要看客運復甦速度與票價走向。

(工商 )