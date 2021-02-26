台股今天大跌498.38點，收在15953.8點，成交值新台幣4321.12億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣1008.01億元。
自營商賣超80.92億元，投信買超16.98億元，外資及陸資賣超944.07億元。
分析師王兆立表示，美國公債殖利率攀升，一方面市場憂心引發連環效應，通膨疑慮升高；另一方面市場對股票本益比接受度降低，衝擊國際股市及台股回檔修正。美債殖利率後續動向，將持續牽動國際股市與台股後市，是短期觀察重點。1100226
(中央社)
台股今天大跌498.38點，收在15953.8點，成交值新台幣4321.12億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣1008.01億元。
自營商賣超80.92億元，投信買超16.98億元，外資及陸資賣超944.07億元。
分析師王兆立表示，美國公債殖利率攀升，一方面市場憂心引發連環效應，通膨疑慮升高；另一方面市場對股票本益比接受度降低，衝擊國際股市及台股回檔修正。美債殖利率後續動向，將持續牽動國際股市與台股後市，是短期觀察重點。1100226
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