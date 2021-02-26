香港女星陳渃晴（KaKa）是ViuTV的廣告女王，身材火辣的她完全看不出已經是2個孩子的媽，因為平常就熱愛瑜伽、游泳、爬山以及跑步等運動，她也時常在社群網站分享日常生活，日前她因為一張性感攀岩照登上PTT，意外掀起熱烈討論。

陳渃晴平常運動時都穿著清涼，大展她不科學的好身材，網友也在PTT曬出多張陳渃晴的辣照，並在標題寫道「兇，媽媽爬山」，只見陳渃晴穿著低胸背心和黑色緊身褲，露出白嫩北半球，雙手緊抓著岩壁，眼神專注地往上爬，事實上，這張照片來自她的IG。

當時陳渃晴貼出這張照片和另一張包緊緊爬山的對比照，並在內文打趣說道：「圖1，你以為kaka爬山是這樣，圖2，現實kaka爬山是這個樣子」，她強調自己真的很怕曬，爬山都得要全副武裝，光是拍第一張照片，脫掉防曬外套就讓她被曬黑一截。

這張照片也吸引老司機前來朝聖，紛紛興奮直呼，「太太讚」、「什麼爬山？哪裡有山？」、「年輕已婚的條件都不會太差」、「什麼媽媽？我只看到奶奶」、「就跟你說別人的老婆總是不讓人失望」、「太太我不想努力了」、「這太正了，就算是媽媽我照追的那種」、「羨慕她老公」。

(中時新聞網)