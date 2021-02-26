政府打炒房措施不斷！繼央行四限貸及內政部實價登錄2.0與管制炒紅單措施後，財政部正在研擬房地合一稅修法，修法方向預期將以現行持有期間1年內課45%重稅，調整為持有2年內就課45%稅率；另擬修法將境內公司交易房產也一併納入房地合一稅，最高稅率同樣45%。房仲全聯會榮譽理事長李同榮認為，指望稅制打擊房價是最愚蠢的政策，不但不是核子彈，恐將成為妨礙市場機制的空炮彈，並提出稅制打擊房價最終仍會失敗的五大理由。

李同榮提出利用稅制打擊房價會失敗的五大理由之一為房子不是用來炒的，房價也不適用來打的。他說房價上揚原因除了資金多、利率低、保值心理因素等等都是有基之彈，更重要的基本因素是台灣經濟成長勢所激發股市房市雙漲的動力，房市不但擺脫COVID-19的肆虐不跌反漲，更擺脫政府打炒房的陰影，購屋換屋需求與信心不減反增，因此期望片面加稅實在無法打擊房價，反而會適得其反。

第二個理由則是炒地比炒房嚴重，政府弄錯打炒房方向，李同榮指出，房價的形成主要結構有原料(土地)、物料(建材)、人工成本、市場供需等，目前在上升趨勢線上，房價容易反應成本的轉嫁，尤其是土地的價格飆漲才是房價上揚的主要核心因素。而成屋的炒房囤房沒有想像中嚴重，問題出在預售炒紅單與大戶炒作土地，土地是麵粉，麵粉不管卻管麵包，打炒房政府沒對症下藥。

李同榮說，第三個理由為為何只「打炒房」、而「不打炒地」，政府有說不出的秘密，他解釋土地飆漲，房價就水漲船高，要打土地？政府有說不出的兩大秘密：其一，政府近年趁房價上漲，趁勢大幅標售國有市有土地，帶頭屢創地價新高，政府會打自己嗎？其二，打炒地就牽涉大地主與建商財團的利益，只好不打炒地只打炒房。

第四個理由為加重稅制打房的結果是「跌時助跌、漲時助漲」，第五則為財政部只不想在打炒房聲浪中缺席，房地合一稅修法恐淪為空炮彈。

(時報資訊)