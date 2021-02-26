加密貨幣交易所Coinbase周四提出直接上市申請，並披露其去年營收成長超過1倍。

根據Coinbase提出的上市申請文件，其2020年淨營收為11.4億美元，遠超出2019年的4.83億美元。2020年淨利為3.22億美元，與2019年相比由虧轉盈。

Coinbase亦公布其他營收約為1.36億美元，這包括加密貨幣資產的直接銷售與利息收入，使全年總營收突破12億美元。

該公司表示，截至2020年底，經過驗證的用戶數達到4300萬個，其中每月活躍用戶數為280萬個。該公司並表示，比特幣和以太幣的交易占用戶總交易量約56%。

Coinbase將採用直接上市方式在那斯達克市場掛牌，而非傳統的首次公開發行（IPO）。

直接上市是IPO的替代方案，投資人與員工將手中持有之股權直接轉換成在證交所掛牌的股票。近年來有越來越多公司創辦人對IPO過程「幻想破滅」，帶動直接上市與借殼上市潮流興起。串流音樂巨頭Spotify也是循直接上市方式掛牌。

此時正值加密貨幣行情噴發，尤其是比特幣，越來越受到主流公司與投資者青睞。近幾個月來，包括Square和特斯拉等大型企業都買進了比特幣。

根據coindesk平台報價，比特幣過去24小時價格下挫近9%，報46144.34美元，稍早前一度跌破4.6萬美元關卡，最低跌至45,538.36美元。美國公債殖利率飆升，引發資金撤離風險資產，繼隔夜美股重挫後，周五亞洲股市一片慘跌，亦對加密貨幣市場造成衝擊。

Coinbase在文件中將比特幣價格下跌列為其風險因素之一，該公司表示：「我們的淨營收在很大程度上取決於加密貨幣資產的價格，以及在我們平台進行的交易量，如果價格或交易量下滑，我們的業務、業績與財務狀況將受到不利的影響。」

(時報資訊)