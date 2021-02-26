國民黨文傳會前副主委胡文琦被爆擔任民眾黨顧問，日前發函要求胡赴考紀會說明，今天上午胡文琦現身黨中央，經過1個小時約談後，胡文琦表示，雙方氣氛良好，今天他再次聲明自己沒有加入民眾黨，仍是國民黨員。

胡文琦日前說，今年1月因民眾黨祕書長謝立功邀請，就辦活動與媒體攻防，提供專業意見，內容並無攻擊國民黨，沒領民眾黨薪水，只領諮詢車馬費，「我總得養家活口吧！」

胡文琦當時強調，他從未加入民眾黨、沒有顧問聘書、不具民眾黨黨職，他反問，若黨主席江啟臣可與柯文哲同台、立院國民黨團可與民眾黨團議題合作、文傳會副主委鄭照新可赴民眾黨研習營演講，已無黨職的他就不能提供個人專業意見給民眾黨？莫非「上頭可以嫖妓、下層不准站壁？」

為了釐清有無爭議，考紀會日前發函要求胡文琦前來說明，胡文琦上午現身黨中央，經過1個小時約談後，胡文琦說，現場氣氛非常和善，只是做一個清楚的了解，考紀會未來會再做一個清楚的報告，考紀會最關心的就是他到底有沒有加入民眾黨，實際上是沒有。

胡文琦日前感慨，3年前他以黨發言人身分，質疑行政院介入民進黨高雄市長黨內初選，遭陳菊告誹謗，他為「黨務」挨告，但國民黨卻沒有為他挺身而出，至於是否是近來藍白同台，引發藍白合作聯想，才被約談？胡說，當然有這種可能性存在。

胡文琦指出，不過，他個人相信，後續不會有進一步考紀的部分，若黨中央希望他再次說明，他都非常願意，「真金不怕火煉事實勝於雄辯」。

(中時 )