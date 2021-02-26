凍齡女神朱茵當年演出《西遊記大結局之仙履奇緣》中「紫霞仙子」一角深植人心，仙氣形象至今是影迷心中的經典，家庭生活方面，2012年她和老公黃貫中閃婚生女，夫妻倆最近常拍影片互動，今(26日)逢元宵節，兩人玩起5秒鐘快問快答，問黃貫中朱茵有何最讓他氣死的缺點，沒想到他全說了，讓朱茵直說：「是不是找死？」

朱茵稍早在微博曬出影片連結，說：「元宵節快樂！第一次跟老公黃貫中玩愛情五秒定律，老公你那麼順口就能數出我的缺點，是不是找死？」，片中可見朱茵和黃貫中玩起性質像是快問快答的「愛情五秒定律」，規則是雙方互問問題，必須在五秒內給三個正確解答，若沒說完就算輸一局。

朱茵跟老公玩快問快答。（圖／翻攝自凱藝娛樂Supreme Art Youtube）

元宵節夫妻開戰！朱茵投訴老公黃貫中？邊個係工人？。（影音／取自凱藝娛樂Supreme Art Youtube）

起初黃貫中先問：「為對方做過浪漫的事？」朱茵：「煮飯、開車、送你去工作」，被黃貫中吐槽這哪算浪漫。朱茵反問：「最讓自己生氣的原因」，黃貫中想都不想秒回：「天氣冷不穿衣服、餓了又不吃、又亂放東西、不肯起床、愛遲到」，最後笑說：「原來靠本能就可以講這麼多（缺點）」，被朱茵狠瞪：「你今晚是不是想頂痰罐？」

黃貫中脫口說出朱茵一堆缺點。（圖／翻攝自凱藝娛樂Supreme Art Youtube）

接著問朱茵哪些話會惹火老公？朱茵僅說了：「彈吉他好難聽」，其他完全想不出來，間接見證丈夫脾氣超好，很難生氣，朱茵之後又爆黃貫中婚前婚差很大，直說：「以前出去他一定會牽我的手，現在只牽女兒；常常不知道我在說什麼；現在他會挖苦我」，話鋒一轉，朱茵也列出黃貫中適合當好老公的優點，「有力氣，任我差遣，會煮飯給我吃」，被黃貫中虧：「不是工人的條件嗎？」朱茵則說：「你有力氣可以抱我，工人不會抱我的」，夫妻倆藉鬥嘴之名又曬了一把恩愛，網友笑說：「恩愛屠狗」、「太甜了吧！Paul（黃貫中）就是好老公代表啊」、「太有愛啦！就是你說什麼我都會笑」、「不會生氣這點真的很好」。

(中時新聞網)