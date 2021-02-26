【陸禁鳳梨】農民憂心！5農產品外銷大陸 依存度也逾9成 15:322021/02/26 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據統計，除了鳳梨之外，包括柳橙、葡萄柚、檳榔、釋迦及蓮霧等中國大陸出口占比近3年均逾9成。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據統計，我國去年農產品出口總值達49億餘美元，其中中國大陸占比最高逾2成，而「水果、堅果及其製品」出口至中國大陸占比逾5成，據統計，除了鳳梨之外，包括柳橙、葡萄柚、檳榔、釋迦及蓮霧等生鮮水果中國大陸出口占比近3年均逾9成。 據統計指出，外銷至中國大陸年年產值最高為鳳梨，近3年達12萬餘公噸、1.5億餘美元，而釋迦則以3萬9000公噸、1.1億餘美元，因此此次中國大陸禁止我鳳梨輸入，造成農民的損失十分巨大。 鳳梨正逢採收旺季 大陸突下禁令 陳吉仲激動回應：無法接受 最新民調年輕人台獨比例大降 港媒曝功臣是一個軟體 (中時 ) #中國大陸 #鳳梨 #統計 #占比 #9成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衛星圖片顯示美濟礁新變化 陸被指推進「完全軍事基地化」 08:122021/02/26 兩岸 調整肉類攝取 美發現降低年長女性死亡率逾5成的飲食法 02:502021/02/26 國際 兩岸緊張升溫 國際關注度驟增 04:102021/02/26 焦點要聞 陸禁台灣鳳梨真實原因 農委會斥：只看到一堆形容詞 15:012021/02/26 生活 黑手做文創4／金屬成形證照數全台第一 朝上市櫃腳步前進 08:162021/02/26 財經 陸暫停進口台灣鳳梨 林明溱：政治問題介入 14:322021/02/26 政治 陸不進口台灣鳳梨 關廟農友：政府要穩住價格 13:592021/02/26 生活 黑手做文創1／美國麥當勞、星巴克找上門 板金工廠竟然有冷氣又乾淨 08:162021/02/26 財經 4萬噸鳳梨無法銷陸 陳吉仲：加工、外銷至其他國、籲台人一起消費 14:452021/02/26 生活 慘！陸3／1起禁台灣鳳梨 影響逾9成出口量 農委會急開記者會 11:432021/02/26 生活 多殼蝸牛現形！囤房族48萬人 逾千人持有十戶 04:102021/02/26 財經要聞 生活熱門新聞 全聯員工爆麵包賣不完自己吞？業者回應了 - 生活 台中妹屎在滾直奔七期公廁嚇暈 照片曝光網驚：根本凶宅 - 生活 【陸禁鳳梨】正逢採收旺季 大陸突下禁令 陳吉仲激動回應：無法接受 - 生活 【陸禁鳳梨】農民憂心！5農產品外銷大陸 依存度也逾9成 - 生活 南一中生為這系讀私校也願意 網：薪水恐贏電機系 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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