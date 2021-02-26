據統計，我國去年農產品出口總值達49億餘美元，其中中國大陸占比最高逾2成，而「水果、堅果及其製品」出口至中國大陸占比逾5成，據統計，除了鳳梨之外，包括柳橙、葡萄柚、檳榔、釋迦及蓮霧等生鮮水果中國大陸出口占比近3年均逾9成。

據統計指出，外銷至中國大陸年年產值最高為鳳梨，近3年達12萬餘公噸、1.5億餘美元，而釋迦則以3萬9000公噸、1.1億餘美元，因此此次中國大陸禁止我鳳梨輸入，造成農民的損失十分巨大。

(中時 )