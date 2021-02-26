永裕（1323）受惠客戶深耕網購市場帶動需求熱絡、高端新品陸續投入量產及強化兩岸精實管理，2020年第四季獲利展現二位數季增表現；全年營業利益4.62億元，稅前盈餘4.74億元，獲利2.91億元，力抗新冠疫情衝擊，EPS從2019年3.18元逆勢推進至3.2元。今年在全球消費力道提升下，加上高附加價值產品比重拉升，業績、獲利可望更上層樓。

永裕表示，目前全力投入各種綠色包材開發，如在包材容器中添加貝殼類、竹子粉等環保材質，或使用可自然分解的材質添加劑等，相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材已陸續出貨中，搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢。

永裕主要產品為化妝品、家庭用品、藥品等包材容器，客戶包括資生堂、3M、Chanel、花王、嬌生、SK-II、P&G、蘭蔻等國際大廠。受惠客戶深耕網購市場，帶動需求熱絡，加上高端新品陸續投入量產，雖然受新台幣升值干擾及疫情影響，單季獲利季增雙位數、優於預期。

永裕在中國市場除持續擴大現行滴眼劑容器產線，增設的動物疫苗品容器產線已進入量產，並鎖定該等產業龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，增添高階生技包材業績動能。

永裕認為，隨著疫苗施打普及，全球應可陸續解除活動管制，提升消費力道，加上公司高附加價值產品占比持續拉升、製程自動化及精實管理下，營運蓄勢推進。

此外，配合客戶產能需求擴建，永裕浙江新廠一期工程持續推進中，預計投產時程為2022年第二季。

(工商 )