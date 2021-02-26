公司財報對投資人極為關鍵，但我國會計師收費未有明確標準導致削價競爭，進而影響查帳品質，部分KY公司也出現財報不實情況。

為提升會計業務品質，綠營立委林楚茵26日提案「會計師法第10條修正草案」連署，規定會計師專業團體應依法訂定業務章則並訂立收費標準。

由於會計師負責簽證的企業多為上市櫃公司，但近十年來會計圈削價競爭、導致簽證品質參差不齊，不僅會計師面臨裁罰，就連投資大眾與股東都淪為受害者，足見會計師簽證在廣泛投資人、公司財務影響力舉足輕重。

因應近年來部分公司出現財報不實情況，朝野立委有意從根本著手，透過修正草案訂定公費標準，由會計師專業團體先行訂定收費標準後，送交金管會核定，經金管會核准後再施行，

林楚茵表示，因會計師法草案具備公共利益性質，朝野立委皆有共識，除綠營立委簽名支持外，跨黨派立委如時力、基進黨也加入連署，有望盡快排入立院財政委員會審查。

(工商 )