《安眠旅舍》由宋芸樺（右）、黃騰浩主演。（好威映象提供）

第27屆「Slamdance影展」台北時間26日公布得獎名單，由新銳導演王凱民執導，宋芸樺、黃騰浩主演的台灣電影《安眠旅舍》強勢橫掃，勇奪最佳影片、觀眾票選獎，而黃騰浩更拿下最佳演出。黃騰浩收到消息時，一時之間不敢相信，他說：「首先要先謝謝導演、製片人馬君慈、宋芸樺、選角東東、凱翔，對於我的信任，讓我有這個機會演出這部作品。收到得獎訊息的第一時間非常驚訝，但也很謝謝影展給與的肯定，作為演員能夠在這個規模的影展得獎，是一件非常榮幸的事。」

向來是電影大師搖籃的Slamdance影展，以發掘低成本獨立電影、新銳影人為旨，多年來發掘許多世界知名大導演，像是諾蘭、奉俊昊以及《宿怨》導演亞瑞阿斯特的首部作品，都是在此影展曝光。此次《安眠旅舍》以45分鐘的中長度影片，讓影展破格錄取，還順利拿下影展史上史無前例的大三元肯定。

導演王凱民表示：「我誠心感謝所有參與這部作品製作的演員與工作人員，你們的支持與信任成就了這部電影。雖然這部電影的主題有些黑暗，但在台灣與一群美好的台灣人共同完成這部片是我人生中最棒的愉悅之一，我希望未來能夠持續在台灣繼續創作下去。」

《安眠旅舍》講述一間提供客人選擇各式各樣自殺方式的旅館，由黃騰浩飾演的櫃台服務人員與宋芸樺飾演的客人相遇的奇幻故事。該片預計今年上半年在台上映。

(中時 )