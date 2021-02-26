台灣疫苗施打進度落後世界主要國家，行政院長蘇貞昌今赴立法院針對疫苗採購進行專案報告時，面對外界質疑，他說，台灣接種時程較晚，但反而更有時間蒐集、掌握國外疫苗施打狀況及因應作法，確保安全有效，維護國民健康。

衛福部採購新冠疫苗，從原先的年初可望施打，到目前何時進口都尚未確定。為此，立法院朝野今邀集行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，赴立院對疫苗採購進行專案報告。

蘇貞昌表示，現在世界各國競相爭取購買或研發疫苗，主要的目的就是希望抑制疫情擴散，讓人民恢復正常生活，「但在台灣這二點早就有了，而且一直都在」，疫情控制得當，人民也都過著正常生活。

蘇貞昌更意有所指地說，以色列是目前全球疫苗接種率最高的國家，超過一半人民至少接種了第一劑，因此以色列政府前幾天宣布要讓人民進入正常生活的第一階段，讓商店恢復營業，讓圖書館和博物館重新開放，「這些在臺灣，我們早就做到，而且從來沒有關閉過。」

接著蘇貞昌就喊話說，台灣疫情穩定，確診個案很少，對疫苗安全性的要求就可以較高；「雖然接種時程較晚，但反而更有時間蒐集、掌握國外疫苗施打狀況及因應作法」，確保安全有效，維護國民健康。

對於立委陳柏惟質疑，全世界開始施打疫苗，開始出現一些副作用，使得台灣民眾也開始擔心，被列為最優先施打的醫護人員有人認為可以打，但也有人認為不應該打，對此現象，行政院要如何安撫民眾的擔憂？

蘇貞昌表示，全世界開始施打疫苗後，各國確實有不同的狀況，也看到各種反應，就像我說的，「因為我們在後面施打，所以反而有時間可以蒐集各種資料觀察。」

此外，陳柏惟建議台灣可比照美國，透過公開的資訊系統，讓民眾清楚知道哪個地區有哪些疫苗、存量有多少、哪種疫苗會有哪種不良反映。對此，衛福部長陳時中說，對於疫苗總量的分布，疫情指揮中心的資訊系統都會涵蓋，目前也規畫製作疫苗地圖，讓民眾施打時可以知道哪些地區可接種。

(中時 )