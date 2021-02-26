交通部長林佳龍今（26）日視察坪林交通控制中心，對何時開放搭火車、客運飲食表示，228連假3天還是維持雙鐵和國道客運相關公共運輸禁止飲食，請國人配合，進車站就戴口罩、量體溫、勤洗手，飲食部分尚未鬆綁，等到這次連假結束，3月2日之後才會放寬。

(中時 )