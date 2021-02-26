228連假雙鐵、客運仍禁飲食 3／2後開放 15:392021/02/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍視察坪林行控中心。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍今（26）日視察坪林交通控制中心，對何時開放搭火車、客運飲食表示，228連假3天還是維持雙鐵和國道客運相關公共運輸禁止飲食，請國人配合，進車站就戴口罩、量體溫、勤洗手，飲食部分尚未鬆綁，等到這次連假結束，3月2日之後才會放寬。 八仙山遊樂區 228連假提供免費接駁 228連假溫馨活動 3月1日中和挽袖捐熱血 (中時 ) #飲食 #客運 #疫情 #雙鐵 #連假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 運價飆3成 激勵航空雙雄爆量漲停 04:102021/02/26 財經焦點 調整肉類攝取 美發現降低年長女性死亡率逾5成的飲食法 02:502021/02/26 國際 連假甜點莓飛色舞 04:102021/02/26 時尚消費 大陸宣布3月1起暫停進口台灣鳳梨 國台辦：截獲檢疫性有害生物 11:072021/02/26 兩岸 WeMo Scooter 三天連假不限趟次免起步價 前六分鐘通通 0 元 10:052021/02/26 機車情報-優惠快訊 華航、長榮航貨運價 3月喊漲 04:102021/02/26 財經要聞 餐飲業 1月營業額大減 04:102021/02/26 財經要聞 原物料行情大噴發 全球漿料大缺 華紙3月紙張喊漲10％ 04:102021/02/26 財經要聞 2021穿越時空懷舊電玩展連假開跑 300件夢幻收藏首度公開 10:122021/02/26 生活 特斯拉加州Model 3產線 停工兩周 04:102021/02/26 全球財經 228連假 古坑淺山櫻花大爆發 04:102021/02/26 地方新聞 生活熱門新聞 全聯員工爆麵包賣不完自己吞？業者回應了 - 生活 台中妹屎在滾直奔七期公廁嚇暈 照片曝光網驚：根本凶宅 - 生活 【陸禁鳳梨】正逢採收旺季 大陸突下禁令 陳吉仲激動回應：無法接受 - 生活 【陸禁鳳梨】農民憂心！5農產品外銷大陸 依存度也逾9成 - 生活 南一中生為這系讀私校也願意 網：薪水恐贏電機系 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。