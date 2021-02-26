遶境人員都戴口罩。（周麗蘭攝）

中台灣最大元宵節慶-雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮吃飯擔活動，去年遇新冠肺炎疫情如期舉行，今年請示神明，決定首次取消吃飯擔，遶境照常舉行。旅外鄉親表示，特地回鄉過元宵節，吃飯擔取消有點可惜，但為大家健康著想也是好的。

相傳五年千歲信徒遶境的緣起是遶境消除瘟疫，因此去年雖傳出新冠肺炎疫情，但遶境及吃飯擔活動都未取消；相隔一年，廟方討論後再擲筊請示神明五年千歲，決定遶境照辦、吃飯擔取消。

今年輪到中民村、中勝村、埔姜村擔任東道主，原定於褒忠國小附近舉行，吃飯擔活動取消後，陣頭的午餐改包便當。

褒忠鎮安宮主委章金樹說，遶境人數和去年相仿，並未減少，要求遶境人員都要戴口罩，吃飯擔雖取消，仍歡迎大家來五年千歲公園走走。

一名參加遶境旅外鄉親說，每年元宵大家都會回鄉過元宵，他今年也是特意回來，今年感覺沒有那麼有趣，吃飯擔取消有點可惜，但如果有一個出問題就不好了，停辦也是合理。

另一名信徒認為，每年吃飯擔都是擠成一團，如果10幾萬人一起吃飯太過危險了，取消吃飯擔大家都能夠接受。

褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境吃飯擔是五股14庄輪流做東，提供遶境的東、西線陣頭與民眾中午吃平安，當地方仕紳共同喊「開動」，萬頭鑽動吃飯的景象很驚人，歷年至少5萬人起跳，若逢周末假日，湊熱鬧的人數更可達十萬以上。

褒忠鄉吃飯擔活動與平溪放天燈、鹽水放蜂炮的元宵節慶齊名，2014年登錄為雲林縣無形文化資產，文化部2019年再登錄為國家級無形文化資產。

(中時 )