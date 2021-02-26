新竹一名22歲湯姓男，在網路交友軟體認識17歲女網友小雅（化名），2020年4、5月間就在視訊中引誘小雅，說服她全裸自拍撫摸下體影片，取得影片後，再上傳到國外色情網站供他人欣賞，警方查獲後將湯男移送法辦，新竹地院一審對湯男判刑2年、緩刑3年，判決確定2年內，必須提供60小時義務勞務或接受2場法治教育課程，可上訴。

判決書指出，湯男是在交友軟體「pikabu」認識小雅，當時就知道小雅是未滿18歲的少女，卻在2020年4月間的雙方視訊中，要求小雅全裸撫摸自己的胸部與下體，同年5月再引誘小雅錄下撫摸下體自拍影片傳給他，湯男再將影片上傳到國外色情網站「85Tube」，供不特定人觀賞，全案直到警方查獲才曝光。

湯男法庭上坦承不諱，法官認為，湯男年僅22歲，卻為滿足一己私慾，引誘未滿18歲、心智尚未成熟的少女拍攝猥褻影片，造成少女身心健康受害，影響正常人格發展。

但法官考量湯男坦承犯行，也與受害人小雅及其法定代理人達成和解賠償，審酌後依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪共2罪，判刑2年，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，且在判決確定後2年內，提供60小時義務勞務，或接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)