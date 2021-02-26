新北市三重三光國小操場年久失修，不僅PU顆粒磨平，還有多處膨脹、變形。（ 民進黨新北市團提供／許哲瑗新北傳真）（民進黨新北市黨團提供／許哲瑗新北傳真）

操場多處補丁、凹陷。（民進黨新北市黨團提供／許哲瑗新北傳真）

籃球場也有多處破損。（民進黨新北市黨團提供／許哲瑗新北傳真）

新北市三重三光國小操場年久失修，多處膨脹、變形，市議員彭佳芸痛批是「滑水操場」，更質疑新北美強生計畫獨漏校園操場的修繕，許多校園外觀華麗、操場卻破爛不堪；教育局今會勘表示，去年底先核定16萬元規畫設計費，後續經費將向中央申請補助，至於美強生計畫是針對建物的耐震補強，因此操場修繕不在計畫內。

彭佳芸表示，就算天候狀況良好，三光國小操場PU顆粒早已磨平，跑道上的泥垢也已固化無法清理，行走起來明顯感受到抓地力不足，成了名副其實的「滑水操場」，不僅家長反應學生經常跌倒受傷，民眾運動時也經常發生滑倒意外，「跑道上遍布的補丁讓人懷疑，這就是新北市重視校園安全的表現嗎？」

彭佳芸質疑，教育局曾表示PU操場每10年就需汰換，三光國小PU操場早已使用將近20年，3年前教育局就來評估過也估算出需要400多萬的經費，無奈教育局近年大力推動的美強生校舍計畫目標打造美感與生態永續的校園環境，卻沒有包含操場，導致許多學校空有外觀華麗的校舍，一進到校園內卻看到充滿補丁和皺摺的操場，金玉其外、敗絮其中。

彭佳芸表示，市府的大小眼讓三光國小的家長憤憤不平，三光國小班級數只有20班左右，相對集美、三重、永福、碧華、厚德國小等動輒50班、近百班的學生數少的多，市府只重視大的學校而不重視班級數較少的學校，也造成三光國小家長的不滿，希望市府可以公平對待新北市每一個學童的受教權以及在校安全。

新北市教育局回應，三光國小運動場跑道2004年完工至今，使用期間如有破損，皆有定期維護整修，至於年久導致跑道破損問題，教育局已在去年8月先核予16萬規畫設計經費，學校目前完成規畫設計，後續將協助學校爭取中央經費補助，並儘速發包動工。

教育局指出，此外去年起已補助三光國小10案補助，包括遊戲場改善、擊劍教室改善及教室降溫改善等，總金額約350萬元。

至於美強生為何獨漏校園操場，新北市教育局解釋，美強生計畫緣起921地震因應建築物耐震規範修正，以建築安全為主要目的，4年內投入84億元，涵蓋完成補強工程279棟、校舍整建14校及新設校3校等3個部分，因此操場修繕不在美強生計畫內，但已涵蓋活動中心、體育館補強及整建、新設，提供學生安全校舍環境。

(中時 )