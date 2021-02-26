桃園楊梅39歲徐姓男子，2020年1月陪父母外出吃飯返家找不到鑰匙，從小貨車車頂爬進2樓屋內拿鑰匙，未料吵醒熟睡的弟弟後，雙方口角竟遭弟弟割斷氣管慘死，桃園地院今(26日)判決，胞弟長年患有思覺失調症，辨識行為能力並無顯著降低，依殺人罪判徐15年，可上訴。

死者弟弟無業且有吸毒，兄弟倆長年感情不睦，彼此不說話形同陌路，而死者早看不慣弟弟遊手好閒，只會和父母伸手拿錢 ，彼此積怨很深。

徐男12日中午與父母外出用餐，下午2時返家，發現忘帶鑰匙，便由停在門外的小貨車攀爬上遮雨棚，進入2樓客廳。父母在門外苦等半小時，遲遲不見兒子開門，打電話請來鎖匠，未料開門後卻發現徐 男倒臥在血泊中，早已氣絕身亡，頸部氣管遭割斷。

警方調查，死者徐男開設工程行，父母平日在菜市場賣雞肉，徐男 及父母、36歲的弟弟4人同住，因案發現場沒有外力侵入跡象，也無打鬥痕跡，且屋內錢財也無損失，懷疑死因不單純，不排除是熟人所為。

警方調閱監視器畫面，發現徐男弟弟案發時出現在附近，循線到某汽車旅館找到他，他身上還穿著沾有噴濺血跡的血衣，身上沾染血跡和胞兄相符，洗手台、樓梯間也有血腳印，胞弟事後坦承行凶。

法院審酌，徐和哥哥相處不睦，切斷電源在家睡午覺，可見不希望被打擾，而徐的哥哥被反鎖在外，與睡覺醒來的弟弟起爭執，徐因此燃起殺機，檢方原求處無期徒刑，考量徐長年患有思覺失調症，但並未喪失辨識能力，父母也懇切求情，因此依家暴殺人罪判他15年。

(中時新聞網)