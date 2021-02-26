高球具代工廠鉅明(8928)2020年客戶因疫情調整庫存，全年營收22.34億元，年減7.5%，稅後純益1.27億元，年減24.1%，EPS2.5元。展望2021年，在主要客戶推出SIM2全系列新產品，後疫情時代高爾夫球打球人數將增加，有利鉅明營運恢復成長動能。

鉅明營收結構中，高爾夫球頭組桿比重52~60%、高爾夫球鈦合金球頭比重29~30%、其它如球具、租賃與其他比重16~18%，生產基地有四處，分別為高雄大發廠、高雄新厝廠、高雄裕民廠與屏東內埔廠。

高爾夫球代工廠旺季皆落在每年10月至隔年4月，若以下游代工業者來說，Q1為旺季、2Q與4Q為次旺季、3Q為淡季。鉅明在客戶新品陸續開始出貨下，首季營收及獲利皆可望較去年同期成長，法人預估，稅後盈餘將落在0.4~0.5億元間。

展望2021年度，鉅明受惠主要客戶推出SIM2全系列新產品，再加上高爾夫球打球人數與結構相較去年好，營運重返成長動能。法人預估，鉅明2021年營收及獲利年增率都將在2成以上。

鉅明董事會通過每股擬配發1.6元的現金股利。

(時報資訊)