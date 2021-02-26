彭博社報導，消息人士透露，加密貨幣交易所Kraken正在討論展開新的籌資回合，預計將使該公司估值暴增一倍以上，達到百億美元水準。

報導指出，該公司正在與富達投資（Fidelity）、Tribe Capital和General Atlantic等公司進行協商，但包括領銜投資人（lead investor）等條款均尚未拍板，本輪籌資的估值可能突破100億美元。

Kraken尚未回應媒體置評請求。

總部位於舊金山的Kraken Digital Asset Exchange成立於2011年，是全球最大、資歷最久的比特幣交易所之一，提供數位資產與國家貨幣等眾多選擇。

2月初Kraken發言人曾表示，今年1月Kraken的數位資產交易額達到560億美元，超過2019年全年總額，公司現在正努力提高交易量能，以滿足未來需求進一步增長。

Coinbase是Kraken的競爭對手，也是美國最大的加密貨幣交易所，該公司已在周四提出申請，將在那斯達克市場直接上市。Coinbase並披露，受惠於比特幣價格飆升，公司去年已經由虧轉盈。

(時報資訊)