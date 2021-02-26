中信中國50 ETF（00752）追蹤指數將於2月底進行指數季度成分調整，3月1日生效。新增標的包含了最夯的影片分享平台嗶哩嗶哩、中國龍頭電商唯品會、再鼎醫藥、信達生物製藥、金蝶國際、信義光能、碧桂園服務等7檔，讓指數成為更高純度的中國新經濟概念股。而刪除的4檔成分股為中國神華、中國石油股份、海螺水泥、中國鐵塔等。

2月24日中午香港政府傳出將調高股票印花稅，從現行的0.1%升至0.13%，造成當日恒生指數一度大跌900點，摜破3萬點關卡。中信中國50（00752）經理人詹佳(峰)表示，香港政府擬提高印花稅的傳聞已久，市場早已有心理準備，短期恐慌難免，但就歷史經驗來看，印花稅與交易量的增跌並無明顯相關性，長期而言，不至於讓專業投資機構買盤收手。展望後市，兩會即將舉行，預期十四五計畫中的「新經濟」產業股將更有期待空間，建議投資人透過ETF布局，掌握利多行情。

詹佳(峰)說明，香港自1998年起曾多次調降印花稅，最近的一次是2001年7月，將印花稅從0.1125%降至0.1%，當時的股市交易量並未因此出現大幅增長。因此就目前市場表現來看，短線上震盪難免，然長期而言，整體科技趨勢仍不變，而港股為投資中國重要管道，且有不少獨特性股票，像是騰訊、小米、美團等，港股投資長期來看仍具有相當吸引力，且市場終究會回歸企業本身成長性為主，不至於讓專業投資機構的買盤踩剎車。

資金面觀察，詹佳?指出，根據中信證券統計資料顯示，2020年全球前20大基金對中國股票的持倉呈現每季增加，且針對港股增持最多。加上今年1月中國境內新基金募集金額逾千億人民幣，資金去化需求強烈，北水南下仍具期待空間，回檔可視為買點。

詹佳(峰)表示，今年適逢十四五計畫首年，根據歷史經驗，陸港股市表現都會較佳，加上兩會召開在即，陸港股漲勢更可期待。其中新經濟如電動車相關、科技與電商類股等，受到政策鼓勵，長期走勢看旺。

(時報資訊)