胡淑淨分局長親自煮了一大鍋湯圓，跟與會人員分享元宵佳節的喜氣，祝福大家新的一年圓圓滿滿。（警方提供）

熱騰騰的湯圓讓大家都甜在嘴裡、暖在心裡。（警方提供）

金城分局在元宵節的今天，也準備應景的牛年提燈送給與會人員。（警方提供）

各級學校陸續開學，轄區從幼兒園到大學都有的金門金城警分局今天召開校園安全座談會，結合各方聯手打造更安全的就學和生活環境。主持人胡淑淨分局長還親自煮了一大鍋湯圓，跟與會人員分享元宵佳節的喜氣，祝福大家新的一年圓圓滿滿。

這項因應開學的校安座談會邀請金門縣政府教育處、觀光處、少年隊、金門縣學生校外生活輔導會及轄區內16所各級學校代表參加，針對轄區治安、交通狀況、校園安全維護、少年毒品、詐欺犯罪防制，以及未來工作重點交換意見。

會中，與會單位也就家長最關心的疫情防護、校園監視器、夜間照明維護、學生租屋處安全訪視、學生無照駕駛等議題，研議共同合作尋求解決辦法。

警方指出，金大學生的交通事故件數及國、高中生無照駕駛的占比極高，未來期待在縣府、學校及警方3管齊下，在新的一年為學生點亮安全的道路。

金城分局在元宵節的今天，除準備應景的牛年提燈送給與會人員外，胡淑淨分局長還親自下廚，與同仁聯手煮了一大鍋湯圓與大家分享，PRO級的好手藝讓每個人都甜在嘴裡、暖在心裡。

(中時 )