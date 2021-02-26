從事會客菜生意的48歲郭姓男子，25日下午在屏東監獄門口遭突襲，警方漏夜追查後逮獲張姓男子為首等6嫌，初步調查是雙方疑有嫌隙，訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦。（謝佳潾攝）

從事會客菜生意的48歲郭姓男子，25日下午在屏東監獄門口遭突襲，警方漏夜追查後逮獲張姓男子為首等6嫌，初步調查是雙方疑有嫌隙，訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

從事會客菜生意的48歲郭姓男子，25日下午在屏東監獄門口遭突襲，警方漏夜追查後逮獲張姓男子為首等6嫌，初步調查是雙方疑有嫌隙，訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東監獄前25日下午發生聚眾鬥毆事件，從事會客菜生意的48歲郭姓男子，剛送完餐走出門口時突遭數人持棒棍爆打頭，目前意識不清還在加護病房，而案經警方漏夜追查後，26日逮獲張姓男子為首等6嫌，初步調查是雙方疑有嫌隙，訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦；警方強調，全案持續釐清擴大偵辦。

據了解，48歲郭男有槍砲前科，剛出獄不久，目前與友人合夥會客菜生意，25日下午他與45歲陳姓同事到屏東監獄送餐，不料剛結束走出大門約30公尺處時，突遭2台車數人持棍棒猛打，且犯嫌全針對郭男頭部攻擊，在旁勸架的陳男則左手受挫傷。

郭男頭部受傷嚴重，目前還在加護病房，但無生命危險，而陳男則輕傷無大礙，他稱，當時有2部車逆向開過來擋住去路，隨後一群人衝下車朝他們一陣亂打，也不知道是誰或為何事，但他們好像有針對性地往郭男頭部打。

案經警方漏夜追查後，逮獲張姓男子為首等6嫌，警方表示，6男20至30歲不等，初步調查雙方疑有嫌隙，但因目前郭男尚未清醒，有關犯罪動機及有無其他涉案對象等部分，後續將再查證。

因案發在屏東監獄前，且又在光天化日之下，時間、地點太過敏感已在地方引起熱議，不少人質疑是預謀犯案，甚至有人猜測是否為搶生意所衍生的糾紛，而據悉，涉案的6人都有前科，對犯案動機避重就輕，堅稱是「剛好經過，正好看到郭男，就衝上去打」。

對此，警方強調，全案持續釐清、擴大偵辦中，不排除任何可能。

(中時 )