藝人納豆出道多年，不僅在主持界成績有目共睹，2020年更以國片《同學麥娜絲》，奪下第57屆金馬獎「最佳男配角」，精湛演技備受肯定，不時與粉絲分享生活日常的他，更是罕見PO出與母親的正面照，網友比對後紛紛驚呼：「根本長得一模一樣」。

納豆日前在Instagram曬出四宮格照片，只見是他與母親各自的照片，接著寫道：「我與我媽之猜猜我是誰」，只見兩人都頂著一頭捲髮，對著鏡頭擺出燦爛笑容，除了鼻子明顯遺傳至母親之外，笑起來的模樣更是極為相似，尤其笑起來時微微下垂的眼角，加上嘴角揚起的弧度，幾乎一模一樣，連藝人宇珊都忍不住直呼：「一模模一樣樣餒，好可愛」。

對此，網友也紛紛留言：「也太像了，哈哈哈，唯一的差別是媽媽比較瘦」、「嗯，那鼻頭，一看就知道有偏財運喔」、「強大的基因，同工廠真的不能騙」、「媽媽很美！但左邊操老比較像媽媽，右邊年輕像納豆」，不過也有人表示：「媽媽跟舅舅侯友宜新北市長超像」。

納豆2017年認愛小11歲的前「國光女神」陳依依，兩人交往將近3年，戀情十分穩定，更不時在網路上公開曬恩愛，可以說是羨煞旁人，至於已經年近40歲，早已到適婚年齡的他，為何遲遲未傳出婚訊？他強調是自己還不夠好，還得需多努力，現階段仍想要以衝刺事業為主。

(中時新聞網)