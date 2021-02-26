今（26）日是元宵節，信誼基金會延續往年慣例，請來國寶級兒童文學大老趙國宗帶孩子製作牛年燈籠，他更特別開筆設計「辛丑牛年十二生肖燈籠展」，為每一個家庭祈福。「春牛」不僅帶來平安，也象徵春耕的開始，提醒大家年後要開始努力生產了。

信誼基金會董事長張杏如說，趙國宗老師自1977年信誼創設學前教育研究發展中心，40多年來一路支持陪伴。2016年「信誼好好生活廣場」開幕以來，每年元宵節趙國宗老師都會義務依當年生肖畫燈籠，讓廣場充滿年節歡樂氣息，燈籠下懸掛的簡單燈謎，更讓親子享受傳統元宵節特有習俗。

今年適逢趙國宗80歲生日，張杏如董事長夫婦特別邀請兒童文學界創作者李南衡、曹俊彥、黃迺毓、王金選、張水金、林瑋、鄭淑華、李明足、宋珮、林世仁、陳麗雅、蔡兆倫、葉嘉青、安石榴、汪菁等為趙國宗慶生。

「辛丑牛年十二生肖燈籠展」展覽時間2月26日（五）至3月19日（五）周一至週五11：30至17：30，地點：信誼基金會1F展覽廳（台北市重慶南路二段51號1F），另有系列親子活動「每日一猜謎．抽好禮」等。

(旺報 )