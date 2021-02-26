【2021春訓】台灣美食來者不拒！中信兄弟新洋投加百利期待開季！

中信兄弟新洋投加百列與球隊會合投入春訓，他去年曾效力日職養樂多燕子隊，並非首次到亞洲職棒發展，加百列在兄弟官方影片中提到，自己與另一名兄弟洋投德保拉以前是隊友，相信兄弟會是支很強的隊伍。

加百列在2月1日抵台，經過「14+7」的隔離時間後，24日才向球隊報到，這段隔離期間，加百列表示會在房間踩腳踏車、用球隊寄來的球網進行簡單的丟球練習，此外也透過YOUTUBE看兄弟比賽還有洲際球場的介紹。

「過去我在多明尼加聯盟跟德保拉同隊，但當時因為沒有長時間相處沒有到很熟，我覺得萊福力人很好、很親切，早上還帶我介紹洲際的環境。」此外加百列來台後也體驗台灣生活，對於台式口味他來者不拒，「我嘗試了炒飯、蝦仁炒飯，我也很喜歡炸雞，還有馬鈴薯。」

加百列認為兄弟是一支很好的球隊，「球員年齡層很廣，有年輕的潛力新秀，也有經驗豐富的球員，我覺得我們這支球隊會很強！」

(中時 )