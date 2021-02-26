2021年第二屆「台灣百大品牌故事暨最具影響力品牌」今（26）日在台北君悅飯店舉辦頒獎典禮，共45家企業得獎。主辦單位華品文化與華品影視傳媒監製林玉卿表示，該獎項是從超過4000家企業中脫穎而出，主要表揚企業創辦人對於「夢想」的堅持與做「品牌」努力，希望透過每一位得獎企業的故事，能夠為社會注入一股正能量。

「台灣百大品牌故事暨最具影響力品牌」第二屆第一季得獎業者包括食品類的典臻紀、饗樂纖農；生技類的東賢企業、奇異生技、澄交生物；設計類的寶誠營造、洛克空間；服務類的金豐集團、賀伯特；以及法律類、科技類、行銷類、美容類、教育類、資訊類、健康類、貿易類、開發類和文創類等45家優秀企業。

林玉卿指出，在台灣這塊土地上有許多打拼耕耘的企業家，許多人都只是看見成功企業得光鮮亮麗，卻遺忘了他們成功之前所走過的心路歷程，其背後隱藏著數年的艱難心酸，才有如今的成就。

得獎的典臻紀創辦人施冠伸表示，原本他在澳洲從事建築工作，加入世界環保組織之後，就積極投身全球環保的建設事業當中。偶然一個機緣，他接觸到「全球海域正面臨重要的生態環境破壞」的議題，毅然決然成為「環保海域」的志願者，也開始推廣環保海鮮的概念，希望為下一代留下一個純凈的海洋。

施冠伸說，典臻紀雖然在鮑魚業者當中是新品牌，不過仰仗優質的澳洲野生鮑魚，在今年的台北世貿年貨展吸引大批的消費者和媒體關注並爭相報導，更有微風女神、Makiyo和戲劇教母「阿姑」周遊站台力挺，並在農曆春節辦年貨短短的這段時間創下新台幣700多萬元的訂購金額，限量1200瓶的鮑魚產品已銷售一空，待下一批產品抵台後迅速配送。

這次2021年第二屆「台灣百大品牌故事暨最具影響力品牌」頒獎典禮，集結了上百位企業主到場共襄盛舉，會場設置了一個大型品牌簽名版，讓得獎企業簽名記錄歷史這一刻，當天開場更邀請樂團演唱「陳奕迅-相信自己無極限」，帶起每個人的夢想信念，更以「楊培安-我相信」一曲，為頒獎典禮圓滿落幕。

(工商 )