美債息急升，A股在2月最後一個交易日跟隨外圍低收逾2％，上證指數險守3,500點關口。市場交投活躍，兩市成交額合計人民幣（下同）9,068億元。

香港信報報導，總結2月，滬指累計升0.75％，跨農曆年連升5個月，累漲9.04％。滬指2月22日當周累跌5.06％。上證指數26日低開近2％後，最低見3,500點，跌84點，跌幅為2.35％，26日收市報3,509點，跌75點，跌幅為2.12％，成交額為4,244.86億元。

深成指早段一度挫432點，跌幅為2.92％，低見14,396點，其後跌幅收窄，全日收市報14,507點，跌321點，跌幅為2.17％，成交額為4,823.5億元。深成指2月份累跌2.12％。

滬深300指數報5,336點，跌132點，跌幅為2.43％；創業板指數報2,914點，跌63點，跌幅為2.12％。

各類股普遍下滑，有色金屬、金融股挫逾3％；煤炭、水泥、石油、房地產股跌逾2％；鋼鐵、化工股跌逾1％；電力股偏軟。

(工商 )