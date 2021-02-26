國民黨黨主席江啟臣邀請民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲24日參加智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，被視為「藍白合作」起手式，引發眾多藍營人士及支持者不滿。國民黨前立委林郁方表示，爭議肇因於黨內溝通沒做好、柯競選期間攻擊太惡毒、柯的人格特質不具誠信三大關鍵；林也勉勵國民黨，既然身為第二大政黨就該跟第一的民進黨好好爭，跟第三的民眾黨在一起，可能非但無法得利還失血。林的一番論述，讓在座來賓頻點頭以表認同。

趙少康25日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲參加國民黨智庫論壇，國民黨立法院黨團反應還好，但在台北市議會部分卻引發強烈反彈，不少議員提出兩點質疑，第一不知道民眾黨2022年到底要不要提議員候選人？第二柯身為議員強力監督對象，自家黨主席與其同框，日後到底柯算朋友還是敵人？

趙少康指出，面對質疑的聲浪，江啟臣稱「同台不代表合作」，民眾黨立委蔡壁如稱黨內也曾邀民進黨籍立法院長游錫堃演講，不也是「綠白合」？柯文哲也回嗆「這個國家只剩下意識形態跟顏色」，質疑國民黨談居住正義其他黨就不敢參加，「難道這只是國民黨的事嗎？」「我們有那麼膽小？」更自稱私下也曾拜會綠營院長級人物，「難道拜訪綠營人士要戴鴨舌帽、戴口罩，好像很怕被人發現的樣子？」

林郁方表示，他並不反對國民黨擴大接觸黨外人士，但最重要的是國民黨內部要先進行整合，大家必須先通氣與溝通。林坦言，國民黨智庫副董事長連勝文的生氣及國民黨秘書長李乾龍所言，都是有所道理的，因為此事確實在內部溝通上沒有做得很好。

不僅如此，林郁方直言：「柯文哲這樣的一個人，藍軍很多人是真的是不太喜歡他。」林指出，第一，他以前跟民進黨是完全擁抱在一起的，坦白講就是靠民進黨才當選市長；第二，柯當選市長後卻又翻臉不認人，開始跟民進黨切割；第三，競選市長期間柯對連勝文的諸多批評相當惡毒，而這些批評都不是出自柯的文宣或打手而是柯本人，「坦白講讓藍軍很多人心裡是很受創的」。

林郁方強調，趙少康可能會舉例新黨過去跟民進黨、民進黨前主席施明德也曾合作，但「施明德的人格特質跟柯文哲的人格特質，是不太一樣的」，施畢竟長期坐牢出來，是真的帶有一點英雄色彩，施跟人來往、講話基本上也是信守誠信的，即便藍軍有人對施有所意見，也不得不承認施看起來可信度是比較高的；反觀柯文哲就比較「滑溜」，像兩岸關係柯永遠講不出個所以然，所以很多人感覺柯就是個「一人政黨」，台灣很多一人政黨到最後也會消失，等柯市長卸任後還有什麼資源可以向前走？所以國民黨必須自己發憤圖強，「你是第二個，你就跟第一個好好的去爭！你跟第三個在一起，這個人是會拉到你的票，還是你會拉到他的票？」林一席話，讓現場來賓頻頻點頭有認同之意。

(中時新聞網)