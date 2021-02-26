台灣疫苗施打進度落後世界主要國家，國人也普遍對疫苗表達出疑慮。行政院長蘇貞昌今赴立法院針對疫苗採購進行專案報告霸氣表示：「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先！」

國民黨立委林為洲質詢表示，現在大家對輝瑞以及莫德納比較有信心，反而是有機會最早打到的AZ比較沒信心。政府鼓勵第一線的醫護人員優先施打，更應該要率先示範，不能讓醫護先打AZ結果自己先保留等輝瑞疫苗再打。

林為洲說，別的國家很多總統、總理率先打疫苗，不是因為他貪生怕死，而是藉此展現對疫苗的信心。蘇貞昌對此霸氣回應：「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先！」林為洲也對蘇貞昌表達肯定，並稱讚蘇這樣講就對了。

民進黨立委莊瑞雄則指出，我們現在防疫狀況面臨兩難，因為我們防疫做得很好，長期本土零確診，民眾覺得安心，因此對於疫苗接種有疑慮。他詢問過身邊的人，如果可以施打疫苗，許多人傾向讓別人先打。

衛福部長陳時中坦言，一般來講隨著疫情高低與科學數據披露，確實會影響人民施打意願。我們防疫做得好跟民眾不願意施打疫苗的確有正相關。

(中時 )