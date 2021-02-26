國安團隊高層日前人事異動，新任國防部長邱國正及陸委會主委邱太三昨以新身分首度出席行政院會，行政院長蘇貞昌當面對國防與兩岸等事務多所指點。國民黨立委李貴敏則質疑，兩岸與國防都是蔡英文總統的職權，蘇揆應該少插手自己不熟悉或非屬閣揆職權的業務，她也反問，蘇貞昌對兩岸與國防這麼積極，「是想選總統嗎」？

李貴敏今天在立法院接受媒體訪問時作了以上表示，她也說，前陣子看到蔡總統談到希望兩岸恢復對話，中共總書記習近平也感謝台灣方面對大陸扶貧的協助，難得兩岸出現近年來比較和緩跡象，已經有一點點進步，但蘇貞昌團隊還是用「武漢肺炎」或一些歧視性話語來傷害兩岸間的感情，在這一點上來說，顯然跟所謂兩岸互相來往、良好互動完全背道而馳。

李貴敏表示，如今美國也多次提及希望兩岸恢復對話，希望臺灣不要成為麻煩製造者，因此蘇揆對這些他不熟悉的領域，尤其是憲法上面並不是賦予他的職務的時候，盡量別插手，這樣對兩岸良性互動可能比較好。

李貴敏也說，如果蘇貞昌有意角逐總統寶座，甚或蔡總統想栽培蘇貞昌當總統候選人，可以把話講清楚，不要兩個人不同調。因為府院不同調，很容易被解讀成唱雙簧；尤其所有的後果最後都是全民承擔，不可不慎。

(中時 )