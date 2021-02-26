歐洲央行(ECB)首席經濟學家蘭恩(Philip Lane)周五對媒體指出，ECB正在監控政府公債成本飆升的情形，但是不會試圖去控制殖利率曲線。

殖利率在過去一周的上升，部分是由美國國債殖利率上升所帶動；歐洲央行主要官員包括行長拉加德(Lagarde)口頭的干預並未阻止其上揚。

蘭恩在西班牙媒體Expansion的訪問中表示，在現階段，過度的收緊殖利率，與抵抗疫情衝擊並不相符。同一時間，非常清楚地，歐洲央行沒有參與殖利率曲線的控制，央行希望維持一特定的殖利率不變。

歐元區十年期公債殖利率目前在-0.223%，較今年初的-0.6%更為上升。

儘管通膨目前真的在彈升，蘭恩表示，但是其增加還沒到達ECB過去所尋求的水準。歐元區過去十年一直低於其通膨目標。「目前看到的通膨路徑還沒到達顯著和持續的改變」，蘭恩認為物價成長仍低，仍需要ECB的刺激措施。

蘭恩也預期歐元區將在第二季從疫情低落中復甦，目前封鎖措施的衝擊也較一年前為低。

(時報資訊)