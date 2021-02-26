邱士力的父親邱天德1979年擔任旗牌官的歷史鏡頭。（邱士力提供／劉秀芬台南傳真）

國定民俗「西港刈香」，26日在台南市西港慶安宮舉行「辛丑香科」旗牌官、王船船長及大副、二副的杯選儀式，今年旗牌官由台南市玉井警分局交通組長邱士力以10聖杯博得，邱士力的父親邱天德曾擔任兩科的旗牌官，今年他代父出征，幸運被千歲爺選上。

第80香科「西港香」將在5月28日（農曆4月17日）起進行「3日香」遶境，5月31日「送王」（燒王船），26日舉行旗牌官、王船船長及大副、二副的杯選儀式，主委黃勝家、副主委李子榮、總幹事方一峰等人到場加油。

在3輪搏杯後，邱士力以10聖杯榮任「辛丑香科」旗牌官，父子兩人擔任3次香科的旗牌官，現場道賀聲不斷。王船長則是由黃昭清、王船大副方文男、王船二副王李峰銘博得。

邱士力的父親邱天德於1979年「己未香科」、1988年「戊辰香科」，擔任過兩科旗牌官，84歲的邱天德現在搬到楠西長居，但只要香科期間一到，就會回到慶安宮為千歲爺服務。

(中時 )