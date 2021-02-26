今日（26日）是一年一度元宵節，民俗上過完元宵才算是真正過完年，因此更有小過年之稱，塔羅牌老師艾菲爾昨日（25日）就在臉書上分享，6大開運招財與祈求平安的妙招，想增強人緣及桃花的朋友，不妨趁著元宵節好好許願！

1.吃3顆湯圓開運

3顆湯圓代表著「三陽開泰」，有新生丶興盛丶欣欣向榮的好兆頭，建議在元宵節當天吃3或3的倍數顆的湯圓，為自己招來開春好運。古有「吃圓以得陽氣」的說法，所以會在正月十五這天，吃湯圓丶吃元宵，這都是為了討吉利與祈福。

2.吃黃桃餅乾、煮發財水

元宵節又稱天官賜福的日子，天官就是天官大帝，也稱為天官、紫微大帝、元陽大帝、上元一品賜福天官紫微大帝，代表今天是賜福又賜財的好日子，開運美食是含有黃桃的餅乾，代表逃離惡運、逃避厄運、接到福氣和財氣。

另外，可以在家中吉時煮發財水，就是準備10枚錢幣，放在鍋中煮水，煮完的水放涼，可以用來放在家中的書房、客廳讓財水自然蒸發，代表財富圓滿，財氣滿屋，十全十美。

3.佩戴月老紅繩

農曆正月十五元宵節這天，很適合請月老牽線，可以在身上佩戴月老紅線，或是天然的粉色水晶，都可以達到催旺桃花與增強人緣的效果。若是想斷伴侶的爛桃花，可利用黑水晶葫蘆，或懸掛翡翠公雞收服丶斬斷孽緣。

4.桃樹轉運法

從現在起，一直到春分（3月20日），可在任意時間，到自家附近的公園丶小區走走，挑選一棵盛開的桃花樹，面向桃樹說出新年的戀愛祈願，等到五月後，若許願的桃樹結實累累，那就表示願望越有機會成真。

5.求孕添燈添丁法

想求孕的人記得在元宵節當天外出賞燈！並選在上午7時至11時及晚間7時至11時吉時出門，選在自己最喜歡的花燈下求孕。若不方便去賞花燈，可另外利用以下的蠟燭許願法在家許願。

6.許願增強念力

準備一根全新蠟燭，顏色沒有特別限制，在許願時清楚的說出姓名、願望，再吹熄蠟燭。若是想求孕的人，許完願之後，讓蠟燭持續的點燃15到30分鐘，表示為家中添燈（添丁）。待願望實現之後，可在今年多行善積德、種福田。

(中時新聞網)