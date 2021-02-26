民進黨立委趙天麟今日在立法院質詢時詢問，國產疫苗最快何時可以施打？衛福部長陳時中回應，一切順利的情況下，可能在6月提出報告，7月就能施打國產疫苗。

陳時中指出，期中報告高端疫苗比聯亞快一個月，因為它在二期中早一個月被核准，預計3月底施打完第1劑、4月底施打第二劑，再追蹤一個月，對於免疫抗原性提出報告，一切順利的情況下，可能在6月底提出報告。

陳時中表示，政府現在對於查廠和確效也同步在進行，高端可能會比較早一點收案完成，如果一切順利，7月就可能施打國產疫苗。

至於中國大陸疫苗可否輸入等議題，陳時中回應，疫苗只要是有效、比較好的，都會想辦法洽購，中國沒有發表充分文獻和科學證據，要啟動安全性討論都有困難。

陳時中重申，使用中國疫苗的前提是安全有效，必須要有更多科學證據，還要民調顯示民眾有信心，也要有人願意施打，綜合判斷後才能啟動疫苗談判。

(工商 )