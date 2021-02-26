【旅遊經 洪書瑱報導】

今(2021)年太魯閣部落音樂會將舉辦4場，魯閣部落音樂會系列活動將結合太魯閣族音樂、舞蹈和生活文化，今年首場即將於3月6日(六)下午，於太魯閣臺地登場，整整80分鐘的節目，欲體驗太魯閣族的山林文化民眾，請把握時間。除了3月6日外，其他三場活動分別於6月5日、9月4日、12月4日，每場活動從原來的40分鐘延長為80分鐘，邀請10個太魯閣族音樂舞蹈團體輪番上場演出。民眾可從部落音樂會中，體會到太魯閣族山林文化，在傳統與現代的樂舞中交融。

伊祭·達道(太管處提供)

峽谷樂舞團(太管處提供)

文化體驗活動-太魯閣族藤編(太管處提供)

太管處表示，今年4場活動中，節目內容以太魯閣族傳統歌曲、舞蹈和木琴、口簧琴、短笛等樂器為主，還有太魯閣族語的創作曲。除了音樂舞蹈之外，還請社區團體安排族服、背簍、搗米及傳統食材等文化體驗活動，邀請民眾一同來感受太魯閣族傳統生活的內涵。

部落音樂會演出時間為下午2時30分至3時50分，傳統文化體驗活動是下午1時30分至3時30分。演出的團體中，包括第18屆金曲獎最佳原住民語歌手伊祭·達道；創作歌手何盈輝、一好·屴夯，而一好·屴夯還獲得109(2020)年「臺灣原創流行音樂大獎」原住民族語組首獎；新一代的原民表演團體低調的太陽樂團、KTS文傳創意空間；還有長期以太魯閣族傳統歌舞傳承太魯閣族文化的奇萊合唱團、太魯閣族傳統文化發展協會、峽谷樂舞文化藝術交流協會、峽谷二重唱和彼得洛·烏嘎等團體，涵蓋中、青世代，以及傳統與創作的太魯閣族樂舞。

3月6日下午即將登場的部落音樂會，將邀請KTS文傳創意空間、彼得洛·烏嘎、峽谷二重唱、和峽谷樂舞文化藝術交流協會4個團體和個人擔綱演出。而傳統文化體驗活動則請同禮社區安排藤編與族服體驗，可以免費穿著太魯閣族傳統服裝、揹著藤籃拍照，也有專人解說太魯閣族服裝與藤簍在生活與文化上的意義上。

太管處強調，這項活動已邁入第16年，太魯閣族人的音樂與舞蹈元素，來自於生活中與大自然共處的一切事物及生活經驗，而傳統文化亦即由日常生活的食、衣、住、行衍生而來，部落音樂會不僅是認識太魯閣族的一扇窗口，也帶動太魯閣族山林文化的傳承與創新。

(中時新聞網)