總幹事林育葦（中）表示，「憬初尋」自去年9月試營運至今，以四角林咖啡賣的最好。（陳淑娥攝）

「憬初尋」自去年9月試營運至今，以四角林咖啡賣的最好。（陳淑娥攝）

「憬初尋」擁有50 支咖啡單品，包括國內10支、國外40餘支選項。（陳淑娥攝）

台中市農會為推廣本土咖啡，斥資600萬元整建桁架式倉庫，打造濃濃工業風的「憬初尋」咖啡館，去年營業至今大獲好評，假日一位難求。總幹事林育葦指出，市農會四角林種植7000棵咖啡樹，館內提供國內外咖啡高達50支，幾乎都是淺焙，其中以四角林咖啡賣的最好。

林育葦表示，市農會四角林場種植7000多棵咖啡樹，並自創品牌「螢火蟲咖啡」，源自於莊園長期以來無光害及農藥的破壞，咖啡樹下自然形成螢火蟲的棲息地，所以咖啡品質十分優質。為讓消費者進一步品味國產咖啡，「憬初尋」與全國烘豆冠軍黃宥澄合作，提供莊園級手沖咖啡。

林育葦說，「憬初尋」擁有50 支咖啡單品，包括國內10支、國外40餘支選項，提供給消費者更多選擇，也會不定期更換咖啡單品，自去年9月試營運至今，以四角林咖啡賣的最好。林育葦指出，國產咖啡全台市占率僅15％以下，但館內的國產咖啡銷售卻達3成，深受消費者喜愛。

「憬初尋」咖啡館原先是市農會資材倉庫，屋齡將近70年、佔地107坪，歷經半年改造於去年9月試營運，內部保留1950年代興建木構桁架，珍貴檜木飄散著淡淡木質調香氣，十分具有特色，廣受消費者青睞，假日一位難求，平日也吸引不少顧客。

(中時 )