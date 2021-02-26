技嘉(2376)發布全新系列AORUS ELITE高階電競顯示卡AORUS GeForce RTX 3060 ELITE 12G。技嘉去年營收年增達37%，全年營收達845.9億元；而今年元月營收更突破百億元，達103.86億元，年增66%。

AORUS ELITE系列顯示卡採用技嘉風之力散熱系統，搭載3個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、高效能純銅熱導管直接接觸GPU導熱、風扇停轉功能以及Screen cooling等散熱技術，能夠隨時將顯卡維持在一個低溫的工作環境，進而帶來更高、更穩定的運算效能。正逆轉散熱技術將位於正中央的風扇旋轉方向與左右風扇相反，讓鄰近的風扇風流導向同一方向，加倍風壓與減少擾流，藉此導引氣流並有效地將廢熱從顯示卡的上下兩側排出，使整體解熱效能向上提升。搭配金屬背板的Screen cooling散熱技術，能更有效地將廢熱從顯卡排出，避免廢熱累積，加快顯卡散熱的運作效果。此外，內建雙BIOS實體按鍵，玩家可依照個人習慣偏好切換效能模式(OC)或安靜模式(SILENT)，兩者模式皆為原廠為玩家各別所制定的最佳解決方案，提供更簡單更彈性的使用體驗。

新一代風扇皆加入奈米石墨烯潤滑油，不僅延長使用壽命達2.1倍，並達到如滾珠軸承般的耐用，運作下更為安靜。採用優異的多項電源設計，有效降低MOSFET工作溫度，每個MOSFET都有提供過溫保護設計和負載平衡，再加上技嘉Ultra Durable認證的全固態電容、金屬電感與超低電阻式電晶體等高品質用料，提供卓越的運算效能和更長的使用壽命。AORUS顯示卡還配有造型金屬強化背板，不僅增添時尚外觀的質感，還能強化整體結構，防止電路板板彎或零件撞落。

(時報資訊)