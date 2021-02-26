受到隔夜那斯達克指數狂挫，美公債殖利率再漲，以及外資史無前例地大賣超影響，26日韓國股市大跌，可說把前一個交易日大漲點數幾乎全部回吐。不過，散戶卻趁機低接股票，讓韓股得以保住三千點大關。KOSPI指數收3,012.95點，大跌86.74點，跌幅2.8%。另外，韓元走貶，韓公債殖利率也上升。

KOSPI周線收黑3.05%，也是四星期以來表現最差一周。不過，月線卻收高1.23%，使得月線連四紅。

隔夜美股科技族群狂跌，同時，美公債卻大升至新冠疫情剛爆發時水位，因市場預期景氣將會擴張，通膨將伴隨出現。

絕大多數科技股都走挫，包括三星電子與同業SK海力士分別跌3.28％和4.71％。

韓國股市大跌一片綠油油之際，起亞汽車卻逆勢上揚且漲幅高達8.1%。原因就是又傳出蘋果並沒有把韓國起亞排除在外，也就是起亞還是蘋果電動車(EV)合作製造的口袋名單之一。

外資賣超2.8兆韓元，法人也賣出1兆韓元，不過散戶卻趁機大買3.8兆韓元。

路透社調查發現，韓國二月出口可能會連續四個月都成長。這都要感謝改善全球貿易環境改善，寄望於疫苗能讓景氣回春，以及半導體與汽車需求增溫。這份經濟數據，韓國官方版將於3月1日公布。

韓國央行宣布，計劃在2021上半年期間，買斷大概5至7兆韓元約45到63億美元的政府公債。韓國央行25日也宣布過，保持0.5%低利不變。

目前，一美元可兌換1,123.5韓元，韓元貶1.4％，創下2020年3月23日以來，單日貶值幅度最大的一天。同時，周線貶1.57%，也創下2020年4月初以來，周線貶值幅度最大一周。韓元月線也小貶0.42%。

至於韓國3年期公債殖利率上升2.6個基點至1.02％。

(時報資訊)