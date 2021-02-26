根據美國證券交易委員會周四發布的文件，美國最大的固網電話與行動電話公司AT＆T已經與私募股權公司TPG資本達成協議，將分拆旗下DirecTV、AT&T TV Now與U-Verse業務。

根據協議，AT＆T將與TPG共同成立一個名為「DirecTV」的新公司，這家新公司將擁有與經營自AT＆T拆離的DirecTV、AT&T TV Now與U-Verse視訊服務。該交易顯示新公司的企業價值達162.5億美元，並將由AT＆T美國視訊部門執行長Bill Morrow出任新公司的執行長。

AT＆T在2015年以485億美元（含債務在內，交易額為670億美元）收購DirecTV，擬透過結合全國性付費電視公司與無線通訊服務，為客戶提供享有折扣的包套服務。

惟近年來視訊的數位發行已經取代衛星，導致DirecTV身價大跌，並促使AT＆T為其旗艦的串流影片服務HBO Max重新定位營運戰略。

AT＆T執行長John Stankey在周四的電話會議上表示：「當我們在2015年完成對DirecTV的收購時，當然沒料想到會有這樣的結果」，他並表示這項交易符合AT＆T股東的最大利益。在交易完成後，AT＆T將擁有新公司7成普通股，TPG則擁有3成普通股。

(時報資訊)