民視《醫學大聯盟》日前開工，代班主持人鍾欣凌提到今年過年無法出國，怕去其他觀光景點會塞車又人擠人，但一個8歲另一個5歲的女兒，正值活潑好動，如果一直待在家她會瘋掉，於是就帶著小孩體驗「偽出國」。

一家人過年期間住在台北幾間知名飯店享受假期，有泳池也可以讓小孩放電，鍾欣凌說：「我們忘記帶泳衣，搭計程車回家拿只花150元，看有多近！」愛住飯店的她從以前安排假期就專門去「住飯店」，笑說現在小孩也遺傳她愛住飯店，她說透過窗戶用不同的角度看台北，真的很有趣，最重要是一家人聚在一起很開心快樂。

被問到最近因為紅包跟父母翻臉的時事題，她說自己不擅長理財，小孩的紅包都會統一存基金，還搞笑表示會當成週轉金，缺錢提出來再還回去，鍾欣凌還爆料5歲的二寶正處不受控制階段，收到紅包都會抽出來並「朗誦」金額，讓她邊尖叫邊制止。

除了錄製綜藝節目，工作滿檔的鍾欣凌也已經開始排戲，將投入3月12日上映的《揭大歡喜》電影宣傳活動。

(中時 )