法國男星法比歐外型帥氣,2010年以交換學生的身份來台後,學期結束返鄉後發現喜歡台灣生活便決定來台定居,隨後被邀請上談話性節目《2分之一強》,帥氣外型和正向的談吐讓他相當有觀眾緣,更成為固定班底之一;不久前才和女友求婚受到眾人祝福,最近他卻在自曝頭部長腫瘤一事,手術後身體無恙,但醫療費用僅15歐元(約新台幣510元),驚喜台灣醫療體系如此優秀。

法比歐今(26)日在臉書和IG分享近期身體狀況,原來他在去年頭部突然長腫瘤,但關於長腫瘤原因沒有多做解釋,他曬出神情憔悴的術後照,及從太陽穴除掉的瘤;法比歐提到,過去曾有不好的回憶,所以不喜歡到醫院做檢查,但有了這次慘痛經驗,他呼籲大家就算平時身體健康,還是定時做健康檢查比較好。

法比歐手術後神情憔悴,也藉此呼籲大眾該定時接受健康檢查,預防勝於治療。(圖/ 摘自法比歐臉書)

他在文中也說到,自己在昨(25)日看完醫師後,今日一早就能馬上接受手術治療,完全能感受到台灣醫療體系完整又優秀;而手術費用只要15歐元(約新台幣510元),更便宜得讓他相當驚喜,並感謝所有醫護人員。

法比歐臉書全文:

I had a quick visit to the hospital this morning, to extract a fat tumor that grew suddenly last year. I never went for any checkout as I hate hospitals ( bad memory with with father), hopefully it’s only some nasty fat. Anyways just to share that even if you feel healthy, it’s always a necessity to do some health check up. Also hands down to Taiwan’s medical system which is one of the best in the world. Organization, efficiency.. visit yesterday, surgery this morning, 15€. Thank you to the medical staff.

(中時新聞網)