小米台灣自2020年底連發小米10T Pro、小米10T、Redmi Note 9T 5G等多款5G新機，持續以超越同級產品的新機擴張5G市場。繼推出小米10T系列、Redmi Note 9T 5G後，小米台灣今（26）日宣布推出輕旗艦 – 小米10T Lite 5G，完整小米10T系列機款，以不到萬元即可入手旗艦級5G體驗與經典四鏡頭組合，展現小米深耕5G手機市場的決心，同時為用戶提供更豐富的新機選擇。

小米10T Lite 5G搭載旗艦級Qualcomm Snapdragon 750G處理器，相較730G處理器大幅提升CPU、GPU及AI處理能力，打造穩定、流暢的5G上網體驗。支援5G單卡或4G+4G雙卡雙待，未來透過OTA將可提供5G+4G雙卡雙待，並支援5G / 4G行動網路智慧切換減低耗電量。此外，配備4820mAh（typ）大容量電池，可滿足用戶一日所需電量，且提供33W快速充電，以MMT平行充電技術及MI-FC快速充電技術實現更穩定、高效的充電體驗。

小米10T Lite 5G配備6400萬像素AI 四鏡頭相機，6400萬像素的主鏡頭搭載Sony IMX682感光元件，提供10倍數位變焦；而800萬像素超廣角鏡頭可捕捉120°視野，搭配200萬像素4公分微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭，遠近細節皆能一手掌握。1600萬像素自拍鏡頭則能讓用戶一鍵完成滿意自拍。

小米10T Lite 5G提供六種長曝光模式，初學者也能輕鬆拍出精彩相片，包括「移動人群」讓畫面聚焦在固定主體而模糊周邊環境、「油畫」讓雲和水光滑如絲，媲美在畫布上作畫、「霓虹燈軌跡」創造出風馳電掣的車輛光軌、「光影塗鴉」在黑暗中以光作畫、以「星空」捕捉迷人的夜空、利用「星軌」創建旋轉星空效果。此外，小米10T Lite 5G提供賽博朋克（Cyberpunk）、黑金（Gold vibes）、黑冰（Black ice）等多種新的照片濾鏡，以及多種創意錄影模式，包含「定時連拍」功能讓用戶可連續拍攝多張間隔特定時間的照片，更可將照片轉換為影片；「前後雙景」同時以正面和背面鏡頭錄影，利用雙重視角創造雙重驚喜；「縮時攝影自拍影片」則讓用戶以創新的快進效果拍攝具吸引力的Vlog或抖音短影片。

小米10T Lite 5G搭載6.67吋FHD+ 孔洞式螢幕，以1280x720解析度、20：9的寬闊畫面比例搭配1216線性揚聲器，在大螢幕下可享受生動畫面以及身臨其境的音效。採用120Hz AdaptiveSync螢幕，可自動將畫面速率調整至最適合的更新率，依據用戶的使用習慣和應用程式的限制，自動調整APP資源分配，相較120Hz的固定畫面速率可降低33%電量消耗；而在最高120Hz的畫面速率下，可以每秒120幀播放，降低延遲或閃爍，讓用戶享受流暢的視覺效果。

小米10T Lite 5G螢幕採用康寧第五代大猩猩玻璃，提供智慧護眼功能並擁有360°環境光感應器，即使在背光的狀態下，也能智慧調節螢幕亮度，陽光螢幕3.0可在陽光直射下自動增強對比度、閱讀模式2.0可自由調整紙張顏色和色溫，提供最舒適的視覺體驗，長時間使用手機也不易感到眼睛疲勞。

小米10T Lite 5G（6GB+128GB）提供珍珠灰、海洋藍、玫瑰金三種顏色，售價為新台幣$9,999元，將於3月2日起於小米專賣店、遠傳電信、PChome24h購物小米旗艦館、法雅客網路商店、friDay購物與燦坤3C陸續開賣。

小米5G手機布局完整，即日起至3月7日止至小米專賣店與燦坤3C實體門市購買小米或Redmi的5G手機，即贈送Redmi行動電源 10000 標準版 白色乙個。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

目前小米在台灣市場已推出小米10T Pro、小米10T 5G、小米10T Lite 5G、Redmi Note 9T 5G等四款5G新機，從1億像素的5G旗艦機到雙5G的全民機一應俱全，各個價格代都有選擇，用戶可依自我需求選擇；為慶祝小米10T Lite在台灣市場上市，即日起至3月7日止至小米專賣店與燦坤3C實體門市購買小米10T Pro、小米10T 5G、小米10T Lite 5G、Redmi Note 9T 5G等四款5G手機，出示指定截圖畫面，即贈送Redmi行動電源 10000 標準版 白色乙個（價值新台幣345元）。

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