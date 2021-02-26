為增進農民老年經濟生活保障，除原有的老農津貼外，政府另建立農民退休儲金制度，由農民與政府共同提繳，儲存於勞保局設立之農退儲金個人專戶，所提繳本金及累積收益總金額於年滿65歲時可按月領回，提供農民退休雙層保障，老年生活更安心。勞保局表示，農民退休儲金自今年1月1日開辦，只要是未滿65歲、實際從事農業工作有農保，且未領取相關社會保險老年給付（含公保養老給付、勞保老年給付、軍保退伍給付及國保老年年金給付）的農民均可自願參加。每個月提撥的金額是以勞工每月基本工資2.4萬元做為計算基礎，農民可以在1％到10％範圍內自行決定提繳比率，農民繳納後，政府將按月提繳相同金額存入農民退休儲金個人專戶中。根據勞保局統計截至25日止，農民退休儲金已有5萬7千餘人申請開始提繳，占未滿65歲農保被保險人的13.56％。其中，高達96.2％的申請人選擇每月提繳10％，2.16％申請人每月提繳5％，僅有0.28％申請人每月提繳1％。

另外，申請人以55歲至59歲人數最多，60歲至64歲次之，50歲至54歲再次之；50歲以上提繳人數占全部提繳人數7成，顯示年齡愈高的農民申請提繳愈踴躍。勞保局提醒，農民退休儲金制度可提供農民退休生活多一層保障，讓農民老年生活更安心，符合資格的農民可向農會洽詢申請。

(工商 )