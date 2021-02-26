勞保投保薪資為勞、就保各項保險給付計算基準，攸關勞工申請給付權益，因此，勞保局提醒各事業單位應覈實申報所屬勞工月投保薪資，並定期檢視，如有變動亦應適時申報調整，以保障勞工權益並避免發生勞資爭議。

勞保局說明，依照《勞工保險條例》規定，勞保月投保薪資應由事業單位按所屬員工的月薪資總額，並依據「勞工保險投保薪資分級表」規定之等級金額覈實申報，只要是員工因工作而獲得的報酬，舉凡工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付的獎金、津貼及其他任何名義的經常性給與，都要計入月薪資總額，例如：投保單位於年初發放之特休未休工資、或勞工因工作達成預定目標之績效獎金、加班費、職務津貼、業績獎金、全勤獎金等，均屬工作報酬，均應計入當月的月薪資總額計算申報投保薪資。

勞保局進一步說明，投保單位申報新進員工加保時，如已有約定月薪資總額，請以約定金額申報；如月薪資總額尚未確定，應比照該單位同一工作等級員工的月薪資總額，依投保薪資分級表之規定申報。嗣後員工每月薪資總額如因加班費、各項獎金、津貼或其他給與不固定時，投保單位可視員工月薪資總額變動情況，至少於每年2月或8月底前按其最近3個月平均薪資總額，覈實申報調整投保薪資，亦可以隨時申報調整。又調整後之月投保薪資，均自投保單位向勞保局申報的下個月1日起生效。 事業單位如未依規定申報員工投保薪資調整，經勞保局查證屬實，將依規定核處罰鍰，而員工少領給付金額，單位也要負賠償責任。因此，勞保局呼籲各事業單位，所屬勞工薪資如有變動，務必依前述規定申報調整。

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